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Украина изменяет правила пересечения границы, в частности вернет ПЦР-тестирование для въезжающих невакцинированных украинцев и иностранцев, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе заседания правительства в среду.

«Самоизоляция или обсервация невакцинированных от COVID-19 будет способствовать контролю и уменьшит шанс новой вспышки. Для граждан Украины, которые выехали до момента вступления постановления в силу, возврат домой будет беспрепятственным. Со вступлением в силу постановления граждане Украины продолжат беспрепятственно пересекать границу при наличии хотя бы одной прививки от COVID-19»,- сказал он, передает Интерфакс-Украина.

При этом, по словам министра, иностранцы при отсутствии полного курса вакцинации должны иметь негативный результат теста, страховой полис.

«В случае отсутствия полного курса вакцинации у иностранца, хотя бы одной дозы прививки у гражданина Украина при пересечении границы будет предложено установить приложение «Вдома». Это приложение начнет контролировать самоизоляцию через 72 часа, если за это время человек не получит негативный результат теста на территории Украины. В случае положительного результата человек отправляется на самоизоляцию или на лечения. За это время начинается эпидрасследование», - пояснил министр.
ForUm

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