Президент Владимир Зеленский заверил, что с 1 августа рост цены на электроэнергию для населения не состоится.

Вопрос стоимости электроэнергии будет рассмотрен на заседании СНБО на этой неделе, заявил глава государства в интервью ряду телеканалов в рамках форума «Украина 30. Децентрализация», сообщает Укринформ.

«Мы должны сделать все, чтобы цены на электроэнергию не поднимались для людей. Во-вторых, это фейковая информация, что с 1 августа цены на электроэнергию для людей будут выше. Подменяют очень сильно понятие, потому что где-то что-то для каких-то предприятий растет, но я бы здесь не говорил об обществе», - сказал Зеленский.

Он сообщил, что попросил вынести вопрос цен на электроэнергию на заседание Совета национальной безопасности и обороны на этой неделе, чтобы, по его словам, «люди поняли, что с 1 августа сюрпризов для общества не будет».

«Электроэнергия.., считаю, мы должны сделать, чтобы увеличения не было. Мое отношение к этому очень простое ... сегодня 1,68 (грн/кВт-час - ред.). Я считаю, что у нас есть ряд населения, которое не может себе позволить платить даже 1,68. Поэтому СНБО будет рассматривать также этот вопрос относительно населения Украины и возможность снижения цен на электроэнергию для таких отдельных слоев населения», - рассказал президент.

Напомним, Кабинет министров на заседании 28 июля планирует принять постановление, которым продлит действие возложение специальных обязанностей (ПСО) относительно продажи электроэнергии для населения.