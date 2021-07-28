Президент Владимир Зеленский заверил, что с 1 августа рост цены на электроэнергию для населения не состоится.
Вопрос стоимости электроэнергии будет рассмотрен на заседании СНБО на этой неделе, заявил глава государства в интервью ряду телеканалов в рамках форума «Украина 30. Децентрализация», сообщает Укринформ.
«Мы должны сделать все, чтобы цены на электроэнергию не поднимались для людей. Во-вторых, это фейковая информация, что с 1 августа цены на электроэнергию для людей будут выше. Подменяют очень сильно понятие, потому что где-то что-то для каких-то предприятий растет, но я бы здесь не говорил об обществе», - сказал Зеленский.
Он сообщил, что попросил вынести вопрос цен на электроэнергию на заседание Совета национальной безопасности и обороны на этой неделе, чтобы, по его словам, «люди поняли, что с 1 августа сюрпризов для общества не будет».
«Электроэнергия.., считаю, мы должны сделать, чтобы увеличения не было. Мое отношение к этому очень простое ... сегодня 1,68 (грн/кВт-час - ред.). Я считаю, что у нас есть ряд населения, которое не может себе позволить платить даже 1,68. Поэтому СНБО будет рассматривать также этот вопрос относительно населения Украины и возможность снижения цен на электроэнергию для таких отдельных слоев населения», - рассказал президент.
Напомним, Кабинет министров на заседании 28 июля планирует принять постановление, которым продлит действие возложение специальных обязанностей (ПСО) относительно продажи электроэнергии для населения.
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