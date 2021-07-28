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Исследования показали, что вторая доза вакцины AstraZeneca от COVID-19 не повысила риск образования редких тромбов, сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

В рамках исследования, проводимого и финансируемого AstraZeneca, оценивались зарегистрированные случаи, имевшие место в течение 14 дней после введения первой или второй дозы по состоянию на 30 апреля, с использованием глобальной базы данных по безопасности англо-шведских производителей лекарств.

Данные исследования показали, что оценочная частота тромбоза с синдромом тромбоцитопении (TTS) после второй дозы вакцины составляла 2,3 на миллион у привитых, что сопоставимо с типичной частотой, наблюдаемой у тех, кто не был вакцинирован.

Как напоминает издание, вакцина AstraZeneca отстала в гонке вакцин от коронавируса после нескольких инцидентов, включая задержки производства и возможные редкие, но серьезные побочные эффекты, включая TTS.

 
ForUm

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