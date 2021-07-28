Власти японской столицы Токио, где продолжаются Олимпийские игры, за минувшие сутки зафиксировали 3 177 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает Укринформ со ссылкой на The Mainichi.

Это первый раз с начала пандемии, когда в Токио за сутки фиксируют более 3 тысяч новых COVID-случаев.

Отмечается, что среднее количество новых случаев в неделю в Токио выросло более чем на 200% - с 631,7 (в первую неделю июля) до 1277,6 (во время третьей недели июля). В июне за весь месяц было зафиксировано всего 12 979 COVID-случаев.

Всего в японской столице с начала пандемии выявлено 206 745 случаев заболевания коронавирусом, из которых 2 277 летальные.

Олимпийские игры-2020 года, которые из-за пандемии коронавируса перенесли на один год, стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа на 42-х аренах. Около 11 тысяч спортсменов из более 205 стран выступят в 33-х видах спорта и разыграют 339 комплектов наград.