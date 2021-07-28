Президент Украины Владимир Зеленский обратился в Совет национальной безопасности и обороны с инициативой рассмотреть на ближайшем заседании вопрос тарифов для населения на электроэнергию и газ. Об этом он заявил во время интервью в рамках Всеукраинского форума «Украина 30. Децентрализация», который проходит в Киеве, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Мы следим (за ситуацией с тарифами. - Ред.). К сожалению, мы не можем вмешиваться во все действия тех или иных местных властей », - отметил президент, отвечая на вопрос журналистов относительно тарифов на коммунальные услуги и действий местных властей в этом вопросе.

Однако, по словам Зеленского, когда накапливается много вопросов, центральная власть должна принимать меры для решения проблем.

«Прежде всего нас интересует общество. Мы должны сделать все, чтобы цены на электроэнергию для людей не поднимались», - отметил он и добавил, что этой теме уделяется значительное внимание.

«Я попросил вынести этот вопрос на заседание СНБО на этой неделе, чтобы, во-первых, люди поняли, что с 1 августа сюрпризов для общества не будет. Также хотел бы, чтобы на местах власть понимала, что то, что мы предложили, - летний контракт (годовой тарифный план с фиксированной ценой на газ. - Ред.) - он лучше всех цен, которые есть сегодня на территории Европы », - отметил Владимир Зеленский.

Глава государства добавил, что местные власти должны активно объяснять населению преимущества от заключения таких годовых контрактов.

Напомним, Кабинет министров на заседании 28 июля планирует принять постановление, которым продлит действие возложение специальных обязанностей (ПСО) относительно продажи электроэнергии для населения.