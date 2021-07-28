Служба охраны государственной границы Литвы в среду сообщила о рекордном количестве задержанных мигрантов, нелегально пересекших литовскую границу с Беларусью, сообщает «Европейская правда».

По данным службы, за сутки пограничники задержали 171 нелегального мигранта - это максимальное количество задержанных нелегалов в сутки в этом году.

Все задержанные представились гражданами Ирака или имели документы граждан этой страны. Задержанным иностранцам будут сделаны тесты на COVID-19, а до выяснения результатов они будут изолированы.

Общее количество таких задержанных в этом году уже превысило 3000. Большинство из них - из стран Ближнего Востока и Африки. В июле пограничники задержали 2366 мигрантов, в июне их было 473, в мае - 77, в апреле - 70, а в марте - 8.

Основная часть мигрантов стремится попасть через Литву в страны Западной Европы.

В связи с заметным ростом потока нелегальных мигрантов из Беларуси правительство Литвы в минувшую пятницу объявило экстремальную ситуацию в государственном масштабе.

Должностные лица страны считают, что рост потоков миграции является организованной минским режимом акцией против Литвы.

12 стран ЕС отправили гуманитарную помощь Литве для мигрантов из Беларуси.

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