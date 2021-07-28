также в разделеМир
На Шри-Ланке обнаружили крупнейшее в мире скопление сапфиров 14
В Эфиопии боевики убили сотни мирных жителей 9
Байден определился с новым послом США в ЕС 8
Производитель: Вторая доза вакцины AstraZeneca не повышает риск образования тромбов 9
«Академик Черский» завершил работу, «Северный поток-2» готов на 99% 10
В Токио зафиксировано рекордное число больных COVID-19 17
На границе Армении и Азербайджана снова вспыхнули столкновения, есть погибшие 15
Жертвами взрыва на химзаводе в Германии стали 2 человека, боле 30 – пострадали 8
В мире число случаев COVID-19 достигло почти 196 миллионов 8
Байден: У Путина есть ядерное оружие, нефть и ничего больше 299
Бывший литовский политик получил 6 лет тюрьмы за шпионаж в пользу РФ 11
Помимо засухи: Заморозки стали причиной скачка цен на кофе 12
В ФРГ произошел взрыв на химзаводе, людей просят не открывать окна 14
В России взорвался и загорелся магистральный газопровод «Газпрома» 42
СМИ: Авиадиспетчер, который сажал самолет с Протасевичем, убежал из Беларуси 35
В Европе цена на газ подскочила до $450 31
В РФ заблокировали сайт Навального 13
Список всемирного наследия ЮНЕСКО пополнился четырьмя объектами 17

Служба охраны государственной границы Литвы в среду сообщила о рекордном количестве задержанных мигрантов, нелегально пересекших литовскую границу с Беларусью, сообщает «Европейская правда».

По данным службы, за сутки пограничники задержали 171 нелегального мигранта - это максимальное количество задержанных нелегалов в сутки в этом году.

Все задержанные представились гражданами Ирака или имели документы граждан этой страны. Задержанным иностранцам будут сделаны тесты на COVID-19, а до выяснения результатов они будут изолированы.

Общее количество таких задержанных в этом году уже превысило 3000. Большинство из них - из стран Ближнего Востока и Африки. В июле пограничники задержали 2366 мигрантов, в июне их было 473, в мае - 77, в апреле - 70, а в марте - 8.

Основная часть мигрантов стремится попасть через Литву в страны Западной Европы.

В связи с заметным ростом потока нелегальных мигрантов из Беларуси правительство Литвы в минувшую пятницу объявило экстремальную ситуацию в государственном масштабе.

Должностные лица страны считают, что рост потоков миграции является организованной минским режимом акцией против Литвы.

12 стран ЕС отправили гуманитарную помощь Литве для мигрантов из Беларуси.

Литва строит забор на границе с Беларусью, но столкнулась с проблемами из-за нехватки колючей проволоки.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
3159 грн.
6
Теги