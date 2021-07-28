также в разделеМир
На границе Армении и Азербайджана снова вспыхнули столкновения, есть погибшие 13
В мире число случаев COVID-19 достигло почти 196 миллионов 8
Байден: У Путина есть ядерное оружие, нефть и ничего больше 216
Бывший литовский политик получил 6 лет тюрьмы за шпионаж в пользу РФ 11
Помимо засухи: Заморозки стали причиной скачка цен на кофе 12
В ФРГ произошел взрыв на химзаводе, людей просят не открывать окна 14
В России взорвался и загорелся магистральный газопровод «Газпрома» 39
СМИ: Авиадиспетчер, который сажал самолет с Протасевичем, убежал из Беларуси 35
В Европе цена на газ подскочила до $450 30
В РФ заблокировали сайт Навального 13
Список всемирного наследия ЮНЕСКО пополнился четырьмя объектами 17
Шамана, который собирался «выгнать» Путина, отправили на принудительное лечение 9
В Чехии не хотят вакцинироваться от коронавируса 23% населения 9
На Олимпиаде обнаружили 148 больных COVID-19 13
Во Франции утвердили «паспорта здоровья» и обязательную вакцинацию медиков 10
В Арктике нашли водоросли, которые могут вырабатывать компонент бензина 28
В Японии начали испытания таблеток от коронавируса 21
В мире количество случаев COVID-19 превысило 194,8 миллиона 10

В результате взрыва на химическом заводе в немецком городе Леверкузен подтвердили гибель двух cотрудников. Еще несколько считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на DPA.

По уточненной информации, количество травмированных в результате аварии возросло до 31, из них пятеро - в реанимации.

«Продолжаются интенсивные поиски пропавших. Но, к сожалению, все меньше надежды, что мы найдем их живыми», - сообщил директор площадки химической промышленности Chempark Ларс Фридрих.

Взрыв оказался настолько мощным, что ощущался на сейсмологической станции в 40 км от завода.

Напомним, взрыв произошел утром 27 июля в 9:30 на территории Chempark, одного из крупнейших в стране площадок размещения объектов химической промышленности. В трех точка в Леверкузене, Дормагни и Крефельд-Уердинген расположены объекты более 70 компаний.

В органах власти сообщили, что показатели загрязняющих веществ в воздухе не превысили опасный уровень и не было установлено выбросов в воздух специфических химических веществ.

Сначала Федеральное управление гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях присвоило этому событию уровень предупреждения «чрезвычайная опасность», а жителей города попросили закрывать окна и двери.

Точные причины взрыва остаются неизвестными. Поскольку на месте аварии продолжаются спасательные работы, техническое расследование не могут начать.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги