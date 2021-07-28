В мире по состоянию на утро 28 июля зафиксировали 195991320 случаев заражения коронавирусом.
Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ.
В частности зарегистрированы 4193155 смертей, выздоровели 177678249 человек.
С начала новых суток зафиксированы 48963 новых случая, умерли 783 человека.
Лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются США (35353923), Индия (31484605) и Бразилия (19749073).
Украина - на восемнадцатом месте.
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