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В мире по состоянию на утро 28 июля зафиксировали 195991320 случаев заражения коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ.

В частности зарегистрированы 4193155 смертей, выздоровели 177678249 человек.

С начала новых суток зафиксированы 48963 новых случая, умерли 783 человека.

Лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются США (35353923), Индия (31484605) и Бразилия (19749073).

Украина - на восемнадцатом месте.
ForUm

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