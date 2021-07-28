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В Александровской больнице в Киеве умер один из шести пациентов, у которого обнаружили штамм коронавирус «Дельта».

Об этом в эфире телеканала «Киев» сообщила директор медучреждения Людмила Антоненко, сообщает Kyiv Media.

По ее словам, четверо из шести пациентов Александровской больницы в Киеве, у которых обнаружили штамм «Дельта», недавно вернулись из России.

Медики рассказывают, что болезнь протекает агрессивнее и быстрее, чем предыдущие штаммы: на 2-3 день после госпитализации у пациентов резко снижается сатурация, они не могут самостоятельно дышать. Возраст тяжелых пациентов молодой, 30-40 лет.

 
ForUm

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