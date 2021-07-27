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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Антона Швачко народным депутатом по списку партии «Слуга народа».

Соответствующее решение принято на заседании ЦИК во вторник, сообщает Укринформ.

«Зарегистрировать народным депутатом Украины избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе Швачко Антона Алексеевича, 1992 года рождения, проживает в городе Сумы, беспартийный, включен в избирательный список политической партии «Слуга народа» под №139», - зачитала текст постановления секретарь ЦИК Елена Гатауллина.

Как сообщалось, Верховная Рада 16 июля назначила народного депутата из фракции «Слуга народа» Дениса Монастырского министром внутренних дел. За это решение проголосовал 271 парламентарий.

В связи с этим парламент досрочно прекратил его депутатские полномочия, а ЦИК не позднее 6-го дня после поступления такого решения ВР должна была признать избранным народным депутатом следующего по очередности в списке «СН» кандидата, которым является №139 Антон Швачко.

23 июля Центральная избирательная комиссия признала Швачко избранным народным депутатом.

 
ForUm

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