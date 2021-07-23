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Центральная избирательная комиссия признала Антона Швачко избранным народным депутатом по списку партии «Слуга народа» на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года.

Соответствующее решение было принято на заседании ЦИК в пятницу, сообщает Укринформ.

«Признать избранным народным депутатом Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе Швачко Антона Алексеевича, 1992 года рождения, образование высшее, временно не работает, проживает в городе Сумы, беспартийный, включен в избирательный список политической партии «Слуга народа» под №139», - зачитала текст постановления секретарь ЦИК Елена Гатауллина.

По ее словам, такое решение принято в связи с решением Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народного депутата от «Слуги народа» Дениса Монастырского.
ForUm

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