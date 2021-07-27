Президент Владимир Зеленский заявил, что решение об освобождении генерал-полковника Руслана Хомчака с должности главнокомандующего Вооруженных Сил Украины является продолжением начатых кадровых изменений в Министерстве обороны Украины и в секторе безопасности, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Зеленский считает безусловным приоритетом способность руководителей всех уровней полностью выполнять задания, необходимые для защиты Украины от вооруженной агрессии.

«Сфера обороны должна функционировать стабильно, скоординировано, с четкой перспективой и без недоразумений между руководителями», - подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что следует активизировать работу как в Министерстве обороны, так и в Вооруженных силах.

«Ротации или замена руководителей не должны рассматриваться как нечто чрезвычайное. Если есть необходимость изменить руководящий взгляд на конкретном направлении, это нужно делать», - сказал Зеленский.

Президент ожидает, что на всех уровнях в Вооруженных силах, Министерстве обороны и в структурах сектора безопасности будет налажено взаимодействие, которое поможет не допускать ошибок и позволит повысить эффективность защиты Украины.

«От того, как построены отношения между руководителями, зависит выполнение многих задач - от подготовки государственного оборонного заказа к конкретной работе с нашими военными на передовой, их обеспечение. Ожидаю от руководства Министерства обороны и Вооруженных сил качественного взаимодействия и четкого определения перспектив для каждого украинского военного - как на профессиональном, так и на социальном уровне», - отметил Зеленский.

Как ранее сообщал ForUm, президент Владимир Зеленский уволил Руслана Хомчака с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины, его заменит командующий оперативного командования «Север» Валерий Залужный.