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Окружной суд литовского города Шяуляй признал бывшего политика Альгирдаса Палецкиса виновным в шпионаже в пользу России и приговорил его к шести годам лишения свободы, сообщает «Европейская правда».

Генеральная прокуратура предлагала наказать Палецкиса 9 годами лишения свободы. Приговор не является окончательным и может быть обжалован в Апелляционном суде Литвы.

Вильнюсский предприниматель Деймантас Бертаускас, который признал свою вину в этом уголовном деле и дал показания, освобожден от уголовной ответственности.

Как утверждает прокуратура, в период с февраля 2017 по октябрь 2018 года, обвиняемые действовали в составе организованной группы с работником российской разведки и другими гражданами РФ, один из которых признан виновным по делу о событиях 13 января 1991 года в Литве.

Подозреваемые за денежное вознаграждение собирали информацию, интересующую российскую разведку.

В 2012 году Палецкис был осужден за то, что отрицал и грубо преуменьшал факт агрессии СССР против Литовской Республики.

Созданный в 2008 году «Социалистический народный фронт» и его бывший руководитель Палецкис не раз упоминались в публичных отчетах разведки об угрозах национальной безопасности.

Разведка называла «Социалистический народный фронт» пророссийской политической партией, писала об участии представителей партии в направленных против США и НАТО пропагандистских акциях.
ForUm

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