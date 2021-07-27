Украинская спортсменка Виктория Ус попала в 10 лучших спортсменок по итогам финала гребного слалома Олимпийских игр, сообщает Национальный олимпийский комитет.
«По итогам соревнований украинка Виктория Ус попала в десятку лучших спортсменок планеты и показала восьмой результат. Следует отметить, дистанцию наша соотечественница преодолела без штрафных секунд», - говорится в сообщении.
По сообщению, Ус улучшила свой результат по сравнению с прошлой Олимпиадой 2016 года в Рио-де-Жанейро. Там она была на 12-й позиции.
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