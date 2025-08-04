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Спорт

Вперше в історії України наші співвітчизниці стали чемпіонками Європи з пляжного волейболу

Вперше в історії України наші співвітчизниці стали чемпіонками Європи з пляжного волейболу

Українські спортсменки Марина Гладун і Тетяна Лазаренко стали чемпіонками Європи з пляжного волейболу. Це перше таке золото в історії України.

Про це повідомив Національний олімпійський комітет.

На шляху до фіналу українки не програли жодного матчу, здобувши шість перемог із шести.

Вже у фіналі в Дюссельдорфі пара українок «проявила справжній характер», зазначає НОК. Попри програний перший сет суперницям із Франції (21:23), спортсменки не здалися й зуміли вирвати перемогу у двох наступних сетах із результатом 21:18 та 16:14.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ЄвропаспортНОКчемпіонатволейболМарина Гладунпляжний волейболТетяна Лазаренко
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