Вперше в історії України наші співвітчизниці стали чемпіонками Європи з пляжного волейболу

Українські спортсменки Марина Гладун і Тетяна Лазаренко стали чемпіонками Європи з пляжного волейболу. Це перше таке золото в історії України.

Про це повідомив Національний олімпійський комітет.

На шляху до фіналу українки не програли жодного матчу, здобувши шість перемог із шести.

Вже у фіналі в Дюссельдорфі пара українок «проявила справжній характер», зазначає НОК. Попри програний перший сет суперницям із Франції (21:23), спортсменки не здалися й зуміли вирвати перемогу у двох наступних сетах із результатом 21:18 та 16:14.