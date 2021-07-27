Государственное агентство лесных ресурсов не сможет выполнить указ Президента Владимира Зеленского, предусматривающий высадку в Украине в ближайшие 3 года миллиарда деревьев. Об этом говорится в ответе на информационный запрос от Гослеслесагентства Украины, сообщают Українські Новини.

Сейчас, по данным Государственного агентства лесных ресурсов, общая площадь лесного фонда Украины – 10,4 миллиона гектаров, из них 9,6 миллиона гектаров – деревья и другие растения. В 2020 году высадили 180 млн молодых деревьев по всей Украине.

Однако, как отмечено в документе, полученном из Гослесагентства, »ориентировочно агентством планируется высадить в 2021 году более 10 млн саженцев, в 2022 – более 223 млн, 2023 – более 230 млн, а в 2024 году – более 266 млн штук саженцев».

То есть, общее число высаженных саженцев на период до 2025 года (за четыре года) составит лишь 719 миллионов штук.

При этом в Государственном агентстве лесных ресурсов подчеркнули, что «выполнение указа касается не только государственных лесохозяйственных предприятий, которые принадлежат к сфере управления Гослесагентства, но и всех лесопользователей и собственников лесов, юридических и физических лиц».

Напомним, 7 июня президент Владимир Зеленский в ходе выступления на всеукраинском форуме «Украина 30. Экология» подписал указ о старте проекта «Зеленая страна», которым предполагается увеличении в Украине за 10 лет площади лесов на 1 млн га, из которых в ближайшие три года планируется высадить 1 млрд деревьев..