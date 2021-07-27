В Киеве обнаружили за минувшие сутки 118 больных коронавирусом. Летальных случаев нет, сообщил мэр Виталий Кличко.

«188 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Летальных случаев от вируса не зарегистрировано. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 218 201», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 28 больных коронавирусом. А также 31 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 130 человек. В общем коронавирус преодолели 208723 жителя столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе – 60, в Святошинском – 38 и в Шевченковском районе – 27 случаев», - отметил Кличко.