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В Польше скончался второй пострадавший в результате ДТП с участием микроавтобуса Volkswagen Transporter и легкового автомобиля Nissan в субботу утром вблизи города Радомско Лодзинского воеводства в центре Польши.

Об этом сообщил советник-посланник посольства Украины в Польше Олег Куц в комментарии Укринформу.

«К сожалению, в больнице умер второй украинец, пострадавший в ДТП с участием украинского микроавтобуса в минувшую субботу», - сообщил Куц.

Он добавил, что о смерти мужчины уже проинформировали родственников. Решается вопрос транспортировки тела домой.

По его словам, трое других пострадавших граждан Украины находятся в больницах. Они имеют медицинскую страховку, необходимую для длительного лечения.

Дело ДТП украинского микроавтобуса находится на контроле посольства Украины в Варшаве, ГКУ в Кракове, Департамента консульской службы МИД Украины.

Напомним, ДТП произошло примерно в 7:20 (по киевскому времени) 24 июля. Водитель автомобиля Nissan выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с Volkswagen Transporter. В микроавтобусе находились девять человек, в том числе семь граждан Украины в возрасте 37-54 года, которые работают в строительной фирме. В больнице во время операции умер 37-летний украинец.

Впоследствии выяснилось, что 36-летняя женщина, управлявшая легковым автомобилем, имела в крови четыре промилле алкоголя. Ее задержали. Местная прокуратура выдвинула женщине обвинения в доведении до катастрофы в наземном движении. Ей грозит до 12 лет заключения.
ForUm

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