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Патрульным, тело которого нашли в парке Одессы, оказался и.о. заместителя начальника Измаильского отдела управления патрульной полиции Иван Митькин.

Об этом пишет Думская.

Полиция официально сообщила, что патрульного без видимых признаков насильственной смерти обнаружили повешенным на дереве в парке Победы. Предварительная квалификация произошедшего - самоубийство.

Как сообщили Думской источники в правоохранительных органах, старший лейтенант полиции умер от механической асфиксии — он сидел под деревом с петлей на шее, закрепленной на ветке.

По словам издания, внешне все выглядит как суицид, но полицейские не исключают, что имело место убийство. Это предстоит выяснить экспертам.

25 июля СМИ писали, что Митькин ранее одолжил у своих сослуживцев около 300 тысяч долларов якобы на закупку урожая зерновых и не спешил возвращать им деньги.

Иван Митькин служил в отделе организации несения службы управления патрульной полиции Одесской области в Измаиле с декабря 2019 года. Был женат, воспитывал двоих сыновей, один из которых родился несколько месяцев назад.
ForUm

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