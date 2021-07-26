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Правоохранители в Одессе устанавливают обстоятельства смерти патрульного, которого без видимых признаков насильственной смерти обнаружили повешенным на дереве в парке Победы.  

Предварительная квалификация произошедшего – самоубийство, сообщила пресс-служба облглавка.

На месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой - самоубийство. Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
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