Правоохранители в Одессе устанавливают обстоятельства смерти патрульного, которого без видимых признаков насильственной смерти обнаружили повешенным на дереве в парке Победы.
Предварительная квалификация произошедшего – самоубийство, сообщила пресс-служба облглавка.
На месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой - самоубийство. Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
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