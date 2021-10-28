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Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения средств, выделенных на борьбу с пандемией коронавируса на территории Одесской области.

Как сообщил пресс-центр СБУ, чиновники отдела здравоохранения Черноморского городского совета украли почти половину средств, выделенных на закупку защитных масок в начале пандемии.

В частности, бывшая исполняющая обязанности начальника отдела здравоохранения заключила договор с коммерческой структурой на приобретение защитных масок на общую сумму 380 тыс. гривен. При этом стоимость указанной продукции завышена почти в полтора раза.

По результатам инициированной СБУ товароведческой экспертизы, ущерб нанесенный государству этой схемой составляет более 140 тысяч гривен.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины, злоумышленницы уведомлены о подозрении. Обвинительный акт вместе с материалами уголовного производства направлен в суд.

Продолжается следствие для установления и привлечения к ответственности всех причастных к сделке лиц.

Разоблачение противоправной схемы осуществляли сотрудники УСБУ в Одесской области совместно с ГУ Национальной полиции в Одесской области при процессуальном руководстве Черноморской окружной прокуратуры.
ForUm

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