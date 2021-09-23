Полицейские начали уголовное производство по факту поджога церкви в селе Иванчанка Болградского района, сообщила полиция Одесской области.

Возгорание, в результате которого было повреждено здание и имущество культового сооружения, произошло вчера вечером. Огонь потушили местные жители, в пожаре никто не пострадал.

К поджогу причастен 12-летний местный житель. Подросток сознался в содеянном и объяснил, что так он хотел отомстить своему однокласснику, который якобы постоянно его травил.

Сведения по факту поджога полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований. Поскольку мальчик не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, в отношении его родителей, которые уже попадали в поле зрения полиции за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, будет составлен протокол по ст.184 КУоАП.

Сейчас следствие продолжается. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, в том числе - проверяют информацию о возможном буллинге среди подростков. В случае подтверждения этого факта будет дана правовая оценка действиям каждого его участника.