Во вторник, 27 июля, на участках улично-дорожной сети будет временно ограничено движение всех видов транспорта в связи с проведением мероприятий по празднованию 1033-летия Крещения Украины-Руси. Об этом сообщает КП «Центр организации дорожного движения».
Итак, 27 июля с 6:00 будет перекрыто движение:
- на улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади);
- на улице Михайловской (от улицы Крещатик до улицы Большая Житомирская);
- на улице Большой Житомирской (от улицы Владимирской до Владимирского проезда);
- на улице Трехсвятительской (от Михайловской площади до Европейской площади);
- на Владимирском спуске (от Европейской площади до Почтовой площади);
- на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до Европейской площади);
- на Парковой дороге (от улицы Михаила Грушевского к аллее Герои Крут).
С 14:00 будет перекрыто движение:
- на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до улицы Московской);
- на улице Ивана Мазепы (от улицы Московской до площади Славы);
- на улице Лаврской (от площади Славы до улицы Цитадельной);
- на аллее Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска);
- на Днепровском спуске (от аллеи Героев Крут до Набережного шоссе).
С рекомендованными маршрутами объезда можно ознакомиться на схемах.
Также обращаем внимание, что 27 июля изменят маршруты движения общественного транспорта.
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