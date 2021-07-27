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Во вторник, 27 июля, на участках улично-дорожной сети будет временно ограничено движение всех видов транспорта в связи с проведением мероприятий по празднованию 1033-летия Крещения Украины-Руси. Об этом сообщает КП «Центр организации дорожного движения».

Итак, 27 июля с 6:00 будет перекрыто движение:

  • на улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади);
  • на улице Михайловской (от улицы Крещатик до улицы Большая Житомирская);
  • на улице Большой Житомирской (от улицы Владимирской до Владимирского проезда);
  • на улице Трехсвятительской (от Михайловской площади до Европейской площади);
  • на Владимирском спуске (от Европейской площади до Почтовой площади);
  • на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до Европейской площади);
  • на Парковой дороге (от улицы Михаила Грушевского к аллее Герои Крут).

С 14:00 будет перекрыто движение:

  • на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до улицы Московской);
  • на улице Ивана Мазепы (от улицы Московской до площади Славы);
  • на улице Лаврской (от площади Славы до улицы Цитадельной);
  • на аллее Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска);
  • на Днепровском спуске (от аллеи Героев Крут до Набережного шоссе).

С рекомендованными маршрутами объезда можно ознакомиться на схемах.

Также обращаем внимание, что 27 июля изменят маршруты движения общественного транспорта.
ForUm

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