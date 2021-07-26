Полиция задержала вооруженную преступную группировку, совершившую более 20 нападений на чиновников, судей и правоохранителей.

Об этом пресс-служба полиции сообщила в комментарии Украинской правде.

«Среди жертв нападающих – чиновники, судьи, правоохранители. Разбойники не только совершали нападения, но и снимали жертв на видео и даже открыли свой Телеграмм-канал», - сообщает издание.

ОПГ действовала с 2017 года, а ее главарем был экс-работник СБУ Александр Оверченко, 1978 г.р. («Сэнсэй»), который входил в спецподразделение «Альфа».

Среди преступлений банды:

покушение на убийство сотрудника полиции в Харьковской области 6 декабря 2017 года – злоумышленники закрепили под колесом автомобиля гранату РГД-5, чем нанесли потерпевшему телесные повреждения;

разбойное нападение на судью апелляционного суда в Броварах 27 апреля 2018 года. Члены ОПГ пытали семью, забрали драгоценности, наличные, оружие, похитили сына вместе с автомобилем;

разбойное нападение на семью юриста в Киеве 30 сентября 2018 года. Злоумышленники прострелили юристу обе ноги, забрали $15 тыс., ранили полицейского во время преследования, один из участников банды подорвался на гранате;

разбойное нападение на it-специалиста в селе Гора Киевской области 19 декабря 2020 года – в 20:00 проникли в дом, связали хозяина пластиковыми хомутами, забрали имущество и машины;

разбойное нападение на мэра 21 декабря 2020 года – связали всю семью, пытали, угрожали пистолетом, забрали $10 тыс. и драгоценности. Впоследствии нашли ребенка с телефоном в шкафу, испугались вызова полиции, поэтому скрылись;

разбойное нападение на семью бывшего полицейского в селе Иванковичи 29 декабря 2020 года. 5 человек вошли в дом, связали охранника, расспрашивали малолетнего сына о месте хранения наличности, забрали деньги, сервер видеонаблюдения, два сейфа, ювелирные изделия и документы;

разбойное нападение в селе Стоянка в Киевской области 17 июня 2021 года. Злоумышленники в балаклавах через помещение гаража проникли в дом, пытали хозяина, душили ремнем супругов, требовали $50 тыс., похитили три автомобиля.

Личность Оверченко и его приспешников полиция установила в апреле 2018 года. В сентябре после нападения на юриста «Сэнсэя» объявили в розыск.

В июне 2021 года Оверченко запустил Telegram-канал и угрожал сотруднику криминальной полиции.

Отмечается, что члены ОПГ «Сэнсэя» не пользовались персональным транспортом, определяли жертв нападения через СМИ и соцсети, проводили предварительную разведку на местности, устанавливали за жертвами скрытое видеонаблюдение.

Всего в состав преступной группы входило 4 человека. Сейчас все фигуранты задержаны. Им объявили о подозрении по ст. 257, ч.4. ст. 187 УК.

Оверченко и других подозреваемых суд взял под стражу без права внесения залога.