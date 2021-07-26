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Служба безопасности Украины продолжает разоблачать масштабное мошенничество, которым занимаются организаторы финансовой пирамиды «B2B Jewelry». Сотрудники СБУ задокументировали новые факты противоправной деятельности, провели новую серию обысков, а также прекратили работу части из магазинов сети, сообщил пресс-центр ведомства.

Кроме того, 4-м кураторам финансовой пирамиды сообщили о подозрении.

Представителей «B2B Jewelry» подозревают в мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации средств, полученных преступным путем в особо крупных размерах.

На прошлой неделе СБУ провела 26 обысков по месту жительства руководства финансовой пирамиды и в магазинах «B2B Jewelry». Они состоялись на территории Киева, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черкасской областей.

В ходе проведения обысков изъято:

  • документы, имеющие доказательственное значение;
  • ювелирные изделия;
  • печати юридических лиц, которые использовали во время совершения преступлений;
  • мобильные телефоны и компьютерную технику, содержащие необходимую следствию информацию;
  • имущество, в том числе транспортные средства, полученные преступным путем.

Также СБУ прекратила работу магазинов «B2B Jewelry», а их помещения опечатаны, как это предусматривает УПК Украины.

Для одного из подозреваемых СБУ ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Впрочем, Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства (не предусматривает каких-либо ограничений на перемещение или выезд за границу).

Всем 4-м фигурантам производства объявлено о подозрении по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);
  • ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами)
  • ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводило Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ, следователи Главного следственного управления Национальной полиции при содействии Департамента борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНС Украины и за процессуального руководства Офиса Генерального прокурора.
ForUm

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