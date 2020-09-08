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Двум организаторам финансовой пирамиды B2B Jewelry, которых Служба безопасности Украины разоблачила на присвоении более 250 млн долларов США инвесторов, избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что в рамках начатого уголовного производства правоохранители провели 48 обысков у фигурантов дела. Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.

При этом в СБУ подчеркнули, что магазины продолжают работать, чтобы инвесторы имели возможность обменять уже приобретенные сертификаты на деньги или продукцию.

«Сейчас организатору пирамиды, руководителю и главному бухгалтеру сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Двум фигурантам избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, рассмотрение меры пресечения бухгалтеру состоится 09.09.2020 года», – сказано в сообщении.

Напомним, 27 августа Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность организованной преступной группировки, участники которой создали финансовую пирамиду для завладения средствами украинских граждан.

Данная пирамида является сетью ювелирных салонов B2B Jewelry.

Организатору финансовой пирамиды и его соучастникам сообщено о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч . 3 ст. 209 УК Украины).
ForUm

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