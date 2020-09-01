Под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора организатору финансовой пирамиды и его соучастникам сообщено о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч . 3 ст. 209 УК Украины), сообщает пресс-служба ОГП.

По данным следствия, к организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек и было задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц. Участниками преступной схемы осуществлялся сбор денежных средств граждан, в том числе с использованием банковских счетов благотворительной организации, с целью якобы инвестирования в нефинансовое учреждение для получения сверх высоких процентов. В дальнейшем они завладевали этими средствами мошенническим путем.

Деятельность проекта долгое время сопровождалась мощной рекламной кампанией для привлечения как можно большего количества граждан из наименее социально защищенных слоев общества, без опыта инвестирования и с низким уровнем финансовой грамотности.

За время функционирования финансовой пирамиды организаторы с целью легализации средств приобрели один из островов Днепровского каскада с объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 тыс. долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество, ориентировочной стоимостью более 250 млн долларов США.

По результатам проведенных 48 обысков в Киевской, Винницкой областях и в Одессе изъята компьютерная и мобильная техника, подарочные сертификаты, документы о деятельности проекта, а также другие предметы и вещи, которые имеют доказательственное значение.

Пресечена противоправная деятельность организованной группы прокурорами совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции Украины и сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, 27 августа Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность организованной преступной группировки, участники которой создали финансовую пирамиду для завладения средствами украинских граждан.

Данная пирамида является сетью ювелирных салонов B2B Jewelry.