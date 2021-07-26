Прокурора Черниговской окружной прокуратуры согласовала сообщение о подозрении жительнице Чернигова, 1972 года рождения, которая подозревается в убийстве по неосторожности (ч. 1 ст. 119 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что подозреваемая по месту своего проживания во время проведения массажа тела ладонями обеих рук осуществила резкий поворот шейного отдела позвоночника потерпевшей, вследствие чего вызвала последний телесные повреждения в виде закрытой позвоночной спинномозговой травмы с повреждением спинного мозга в шейном отделе.

В ходе досудебного следствия проведен ряд судебных экспертиз, согласно выводам которых вышеуказанные телесные повреждения, причиненные подозреваемой, имеют причинно-следственную связь с наступлением смерти потерпевшей в неврологическом отделении одной из больниц Чернигова.