В течение недели 19-23 июля 2021 года на европейском рынке наблюдалась умеренная волатильность цен. Было зафиксировано повышение цен относительно предыдущей недели в среднем на 3%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор Украинской энергетической биржи.

Как отмечается в обзоре, цены на хабе TTF по состоянию на пятницу составляли 35,87 евро за МВт.ч. (около 448 долларов за тыс. куб. об.). Самые низкие спотовые котировки наблюдались на хабе NCG, которые по состоянию на 23 июля составляли 35,60 евро/МВт.ч. На других хабах спотовая цена была выше - до 38,19 евро/МВт.ч.

«Цены держались высокими на фоне жаркой погоды и роста в Азии. Так, азиатские спотовые цены на сжиженный природный газ подскочили на прошлой неделе до более чем шестимесячного максимума, поскольку высокие температуры увеличили спрос на топливо, которое используется для производства электроэнергии» - говорится в обзоре.

Средняя цена для доставки в сентябре в Северо-Восточную Азию оценивается примерно в 14,45 долларов за млн британских тепловых единиц, что на 1,15 доллара больше по сравнению с предыдущей неделей, и выше всего с середины января. Ожидается, что в течение следующих двух недель температуры в Токио, Сеуле и Пекине - основных потребителях LNG - будут оставаться выше среднего, отмечают эксперты УЭБ.