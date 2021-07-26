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Контрразведчики Службы безопасности Украины предотвратили возможную незаконную переправку за границу военных товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что противоправную деятельность организовал бывший сотрудник одного из отечественных оборонных заводов. К сделке он привлек нескольких знакомых из Киевской и Житомирской областей.

Сообщники наладили механизм незаконного присвоения военного имущества, в том числе комплектующих к зенитно-ракетным комплексам малого и дальнего радиуса действия, а также конструкторскую документацию к этим видам вооружения.

Правоохранители разоблачили одного из участников группы при перевозке 6 военных приборов в столицу.

В ходе обысков по местам жительства и временного пребывания злоумышленников правоохранители обнаружили:

документы, подтверждающие незаконную деятельность;

комплектующие части к зенитно-ракетному вооружению.

Изъятые предметы направлены на экспертизу.

Следователи СБУ начали уголовное производство по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена),

ч. 2 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю),

ч. 3 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых и других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением).

Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности причастных к нему лиц.
ForUm

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