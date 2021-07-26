Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает целесообразным создать независимую комиссию при Национальном агентстве по предупреждению коррупции, которая будет определять перечень лиц, которые имеют чрезмерное влияние и значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов), сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

«На мой взгляд, это должна быть независимая комиссия, которая может действовать при НАПК. Я подавал соответствующие правки. Она формируется на конкурсной основе, является независимой, общественной, не потребует дополнительных расходов на свою деятельность. Организационный процесс работы комиссии фактически будет обеспечиваться НАПК», - сказал он.

По словам председателя парламента, чтобы избежать конфликта интересов, СНБО, а независимый орган должен определять перечень олигархов.

Разумков отметил, что он поддерживает идею декларирования чиновниками встреч с представителями бизнеса, которая заложена в проекте закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов) (регистр. №45599).

«Но и здесь все должно быть прозрачно. Чтобы никто не мог упрекнуть представителям власти, которые прописали что-то под себя. Если мы запускаем такой механизм, то он должен прийти постоянно», - подчеркнул председатель Верховной Рады.

Он также сообщил, что подано 1230 поправок ко второму чтению данного законопроекта.

По мнению председателя парламента, кроме указанного законопроекта, необходимо принять некоторые другие инициативы для урегулирования отношений между властью и бизнесом, в частности, о лоббировании и антитрастовое законодательство, котрое будет выполнять функцию борьбы с монополиями.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла за основу проект закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов)».