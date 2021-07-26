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Служба безопасности Украины разоблачила схему «продажи» статуса участника боевых действий, сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительной информации, противоправный механизм действовал с октября 2020 года. За это время «услугами» злоумышленников воспользовались несколько десятков человек.

По имеющейся информации, схему организовали должностные лица одного из военных гарнизонов Днепропетровщины. По документам, они отправляли военнослужащих в зону проведения ООС, но фактически последние оставались по местам постоянной дислокации.

По истечении сроков командировки в ООС, военнослужащие, которые ни дня не находились на передовой, оформляли себе статус участников боевых действий с соответствующими льготами и государственными выплатами.

Стоила такая «услуга» 50% от ежемесячной премии в 20 тыс. грн, что устанавливалась им на время пребывания в зоне проведения ООС.

В рамках уголовного производства чиновнику-организатору схемы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления причастности других лиц к совершению указанного правонарушения.
ForUm

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