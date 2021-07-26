также в разделеОбщество
Россиянин пытался с третьей попытки попасть в Украину - уже за взятку
В Ужгороде подозревают еще 6 случаев штамма «Дельта»
На Днепропетровщине чиновники «продавали» статусы участника боевых действий 9
Титаренко: В Украине судебная ветвь становится ручной 9
Мамедов увольняется из Офиса генпрокурора 19
В 99% проверенных деклараций чиновников нашли признаки недостоверной информации 17
СБУ ликвидировала мощную пророссийскую ботоферму 16
Главный санврач предупредил об угрозе новых эпидемий 11
Ученые: COVID-19 снижает когнитивные способности сильнее, чем инсульт 12
В Украине зафиксировано 213 новых случаев COVID-19 44
В Минздраве допускают, что украинцам будут вводить третью дозу вакцины от COVID-19 26
В регионах Украины завтра заработают камеры фиксации нарушений ПДД 15
В Украине официально разрешат смешивать вакцины от коронавируса 26
В Херсонской области уровень госпитализации из-за COVID достиг 80% 13
COVID-прививки получили еще 70 тысяч украинцев 14
В ГСЧС предупредили о пожарной опасности 10
ОБСЕ: Боевики вывели танки и артиллерию на полигоны 16
Коронавирус «Дельта» обнаружили во Львовской области 10

С 12:00 часов 26 июля на автомобильных дорогах Житомирской и Кировоградской областей, а также в городах Кропивницкий и Харьков заработают камеры фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме, сообщает пресс-служба МВД.

Так, камеры расположены:

Кировоградская область

на 248 км + 169 автодороги М-05 в направлении Одессы (ограничение скорости 110 км/ч)

на 253 км + 462 автодороги М-05 в направлении. Киева (ограничение скорости 110 км/ч)

Житомирская область

на 94 км + 461 автодороги М-06 в направлении Киева (ограничение скорости 110 км/ч)

на 94 км + 686 автодороги М-06 в направлении Житомира (ограничение скорости 110 км / ч)

на 97 км + 297 автодороги М-06 в направлении Киева (ограничение скорости 110 км/ч)

на 97 км + 627 автодороги М-06 в направлении Житомира (ограничение скорости 110 км/ч)

на 158 км + 305 (с. Березовка, Житомирского р-на) автодороги М-06 в направлении Ривного (ограничение скорости 50 км/ч)

Кропивницкий

ул. Яновского, 65, в направлении ул. Ушакова (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Холодноярская, 196, в направлении ул. Короленко (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Полтавская, 40, в направлении ул. Дружбы Народов (ограничение скорости 50 км/ч)

Харьков

просп. Московский, 118, в направлении ул. Соича (ограничение скорости 50 км/ч)

Указанные места расположения камер автофиксации выбрали из-за большого количества выявленных на них нарушений скоростного режима, которые приводили к аварийным ситуациям и ДТП с тяжелыми последствиями.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги