Министерство внутренних дел совместно с Мининфраструктуры начало проект закупки оборудования, которое будет фиксировать скорость автомобилей в движении, сообщает пресс-служба МВД.
«Сейчас тестируются 4 машины, на которые установлены радары, позволяющие фиксировать скорость встречной машины и авто, которое обгоняет. До 2024-го года предлагается ввести 550 камер, которые фиксируют нарушения скоростного режима в движении. Также сейчас по Украине работают 117 устройств TRUCAM. Однако, мы планируем отходить от такой модели и переходить на автоматическую фиксацию нарушения ПДД», - сказал заместитель главы МВД Антон Геращенко.
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