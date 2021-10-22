С пятницы, 22 октября, еще 17 комплексов автофиксации нарушений ПДД заработали на автомобильных дорогах Львова, Винницы, Харькова, а также Донецкой и Харьковской областей, сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Так, во Львове расположено 2 прибора контроля «Каскад»: на ул. Стрыйской, 35 в направлении ул. Ивана Чмолы ,ул. Сыхивской, 16-А в направлении ул. Зеленой.

В Виннице установлено 4 прибора: на ул. Келецкой, 30 в направлении ул. Пирогова, ул. Киевской, 65 в направлении ул. Сергея Зулинского, ул. Киевской, 126 в направлении ул. Гонты, просп. Юности, 46 в направлении ул. Келецкой.

В Харькове один прибор установлен на ул. Героев Труда, 2/48 в направлении ул. Колпака.

В Донецкой области заработал один прибор на 676 км + 102 автодороги Н-08 в направлении с. Кальчиновка.

В Харьковской области установлено 9 приборов контроля «Каскад»: на автодорогах М-03, М-18 и Р-46.

Теперь на дорогах Украины будет работать 218 комплексов автофиксации.