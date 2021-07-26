Японские исследователи сообщили, что обнаружили в водах Арктики фитопланктон, способный вырабатывать и накапливать вещество, аналогичное тому, что содержится в бензине и дизельном топливе, сообщает Укринформ со ссылкой на NHK.

Исследователи Японского агентства наук и технологий моря и земли культивировали и изучили образцы фитопланктона, собранные исследовательским судном агентства «Мирай» в Арктике в 2013 году.

По словам ученых, они обнаружили разновидность водоросли, способную накапливать лишь небольшие количества данной составляющей. Однако, поскольку эту функцию возможно улучшить, открытие дает надежду на возможность разработки биотоплива.

Водоросли, которые вырабатывают составляющие определенных видов топлива, обнаруживали и в прошлом, однако, как отмечают исследователи, это первое сообщение о фитопланктоне, способном накапливать то же вещество, что содержится в бензине и дизельном топливе.