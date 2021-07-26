также в разделеМир
Список всемирного наследия ЮНЕСКО пополнился четырьмя объектами 8
Шамана, который собирался «выгнать» Путина, отправили на принудительное лечение 6
В Чехии не хотят вакцинироваться от коронавируса 23% населения 8
На Олимпиаде обнаружили 148 больных COVID-19 12
Во Франции утвердили «паспорта здоровья» и обязательную вакцинацию медиков 8
В Японии начали испытания таблеток от коронавируса 16
В мире количество случаев COVID-19 превысило 194,8 миллиона 10
США могут ввести новые санкции против Беларуси 9
В штате Колорадо обнаружили чуму 19
Новое наводнение обрушилось на Бельгию 37
В Хорватии в результате ДТП с автобусом погибли 10 человек 18
В Никарагуа арестовали всех потенциальных кандидатов в президенты 12
Трамп покритиковал Байдена за Северный поток-2 17
Австрия усиливает охрану границ из-за наплыва мигрантов 11
В Турции фиксируют много смертей от COVID-19 32
Сильные ливни затопили столицу Филиппин 8
На Олимпиаде обнаружены десять новых случаев инфицирования 13
Нидерланды могут депортировать российских свидетелей по делу MH17 22

Японские исследователи сообщили, что обнаружили в водах Арктики фитопланктон, способный вырабатывать и накапливать вещество, аналогичное тому, что содержится в бензине и дизельном топливе, сообщает Укринформ со ссылкой на NHK.

Исследователи Японского агентства наук и технологий моря и земли культивировали и изучили образцы фитопланктона, собранные исследовательским судном агентства «Мирай» в Арктике в 2013 году.

По словам ученых, они обнаружили разновидность водоросли, способную накапливать лишь небольшие количества данной составляющей. Однако, поскольку эту функцию возможно улучшить, открытие дает надежду на возможность разработки биотоплива.

Водоросли, которые вырабатывают составляющие определенных видов топлива, обнаруживали и в прошлом, однако, как отмечают исследователи, это первое сообщение о фитопланктоне, способном накапливать то же вещество, что содержится в бензине и дизельном топливе.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги