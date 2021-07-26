В мире по состоянию на утро 26 июля зафиксировали 194835316 случаев заражения коронавирусом.
Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ.
В частности, зарегистрированы 4175129 смертей, выздоровели 176779229 человек.
С начала новых суток зафиксированы 33239 новых случаев, вумерли 253 человека.
Лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются США (35199465), Индия (31411262) и Бразилия (19688663).
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