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В мире по состоянию на утро 26 июля зафиксировали 194835316 случаев заражения коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ.

В частности, зарегистрированы 4175129 смертей, выздоровели 176779229 человек.

С начала новых суток зафиксированы 33239 новых случаев, вумерли 253 человека.

Лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются США (35199465), Индия (31411262) и Бразилия (19688663).

 
ForUm

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