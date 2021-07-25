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Российские наемники на Донбассе ранили военного ВСУ, прицельно обстреляв украинские позиции из автоматических станковых гранатометов в воскресенье, 25 июля.

Об этом сообщает ОТГ Север.

"В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение", — говорится в сообщении.

Бойцу оперативно оказали медицинскую помощь и госпитализировали. Его состояние оценивают как средней тяжести.

Напомним, ранее в Харькове умер раненый на Донбассе боец.
ForUm

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