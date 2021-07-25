В госпитале Харькова умер раненый в ходе обстрела на Донбассе военнослужащий 57-й отдельной мотопехотной бригады Дмитрий Сивоконь. Он в течение десяти дней боролся за жизнь.
Об этом сообщает на Facebook Вадим Музюкин, начальник штаба - первого замначальника Западного территориального управления Военной службы правопорядка.
Сообщается, что умер 39-летний военнослужащий из Запорожской области, старший лейтенант Дмитрий Сивоконь
«Сколько всего мы вместе с тобой прошли в "Сармате" ... С тобой можно было и в огонь, и в воду! Благодарю тебя за службу мой друг. Вечный покой тебе, брат, и царство небесное. Покойся с миром», - отметил Музюкин.
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