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В госпитале Харькова умер раненый в ходе обстрела на Донбассе военнослужащий 57-й отдельной мотопехотной бригады Дмитрий Сивоконь. Он в течение десяти дней боролся за жизнь.

Об этом сообщает на Facebook Вадим Музюкин, начальник штаба - первого замначальника Западного территориального управления Военной службы правопорядка.

Сообщается, что умер 39-летний военнослужащий из Запорожской области, старший лейтенант Дмитрий Сивоконь

«Сколько всего мы вместе с тобой прошли в "Сармате" ... С тобой можно было и в огонь, и в воду! Благодарю тебя за службу мой друг. Вечный покой тебе, брат, и царство небесное. Покойся с миром», - отметил Музюкин.
ForUm

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