В Полтавской области произошла серьезная дорожная авария, в результате которой погибли четыре человека. Об этом сообщает ГСЧС в воскресенье, 25 июля.

Указано, что сегодня около 05:00 вблизи села Приходьки Пирятинского района на автодороге Р 60 Кролевец – Пирятин столкнулись легковой и грузовой автомобили. Судя по обнародованным фото, легковушка оказалась буквально раздавленной.

Для высвобождения тел погибших на месте работали восемь спасателей и две единицы техники.