Новое наводнение снова затопили районы Бельгии и смыло автомобили, когда в субботу на страну обрушилась волна непогоды с грозой и ливнями. Об этом сообщает АР.

Особенно пострадали провинции Намюр и Брабант на юго-восток от столицы Брюсселя. Они уже ранее пострадали от разрушительных наводнений, в результате которых на прошлой неделе в стране с 11,5 миллионами жителей погибли 36 человек и семь пропали без вести.

Кризисный центр Бельгии предупредил население, что непогода продлится несколько дней.

Сильные дожди нанесли значительный ущерб Динанте, где по всему городу были разбросаны кучи автомобилей. Заместитель мэра Роберт Клоссет сказал, что пожарные были задействованы для борьбы с наводнениями, которое он назвал хуже, чем на прошлой неделе.

"Я живу здесь всю свою жизнь и никогда раньше не видел такого", - сказал он Associated Press, добавив, что о новых жертвах не сообщалось.

В провинции Льеж, которая сильно пострадала на прошлой неделе, местные власти, которые следят за ситуацией, заявили, что в выходные не ожидается значительных разливов рек, и решили, что на данном этапе нет необходимости в глобальной эвакуации из этого района.