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Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что Национальная техническая группа экспертов по иммунизации рекомендовала разрешить смешивание вакцин от коронавируса по четкому алгоритму.

«Речь идет о возможности введения второй дозы Comirnaty/Pfizer-BioNTech после первой дозы м-РНК вакцины Moderna, если нет возможности закончить вакцинацию таким же препаратом. Также, если у человека была тяжелая аллергическая реакция организма на первую дозу векторной вакцины от AstraZeneca, разрешается ввести вторую дозу Comirnaty по решению врача», - рассказал Кузин в интервью Апострофу.

По его словам, соответствующее решение группы экспертов уже есть, поэтому сейчас рассматривается вопрос об оформлении соответствующего приказа и разработке детальных пошаговых инструкций в таких случаях.

Напомним, COVID-прививки получили еще 70 тысяч украинцев.
ForUm

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