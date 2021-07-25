За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 286 человек, зафиксировано 12 летальных случаев, 159 пациентов выздоровели. За сутки проведено 26 197 тестов на ковид.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 25 июля.
г. Киев — 85/7913
Винницкая обл — 16/1307
Волынская обл — 3/292
Днепропетровская обл — 21/4375
Донецкая обл — 4/962
Житомирская обл — 10/1286
Закарпатская обл — 1/613
Запорожская обл — 18/1766
Ивано-Франковская обл — 3/898
Киевская обл — 11/3839
Кировоградская обл — 2/1438
Луганская обл — 4/364
Львовская обл — 19/2784
Николаевская обл — 5/1241
Одесская обл — 23/4091
Полтавская обл — 5/2326
Ровенская обл — 2/707
Сумская обл — 12/987
Тернопольская обл — 4/2547
Харьковская обл — 9/3400
Херсонская обл — 14/1851
Хмельницкая обл — 6/633
Черкасская обл — 5/2431
Черновицкая обл-4/980
Черниговская обл — 0/1390
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 248 450 человек, из них 2 184 195 выздоровели, летальных случаев — 52 847.
Напомним, в двух областях превышен уровень госпитализации с COVID-19.
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