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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 286 человек, зафиксировано 12 летальных случаев, 159 пациентов выздоровели. За сутки проведено 26 197 тестов на ковид.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 25 июля.

С 18 июня в Украине ежедневно фиксируют менее тысячи инфицированных. Днем ранее COVID-19 диагностировали у 745 человек.
 
Ситуация с COVID-19 и количество привитых за сутки в регионах:

г. Киев — 85/7913

Винницкая обл — 16/1307

Волынская обл — 3/292

Днепропетровская обл — 21/4375

Донецкая обл — 4/962

Житомирская обл — 10/1286

Закарпатская обл — 1/613

Запорожская обл — 18/1766

Ивано-Франковская обл — 3/898

Киевская обл — 11/3839

Кировоградская обл — 2/1438

Луганская обл — 4/364

Львовская обл — 19/2784

Николаевская обл — 5/1241

Одесская обл — 23/4091

Полтавская обл — 5/2326

Ровенская обл — 2/707

Сумская обл — 12/987

Тернопольская обл — 4/2547

Харьковская обл — 9/3400

Херсонская обл — 14/1851

Хмельницкая обл — 6/633

Черкасская обл — 5/2431

Черновицкая обл-4/980

Черниговская обл — 0/1390

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 248 450 человек, из них 2 184 195 выздоровели, летальных случаев — 52 847.

Напомним, в двух областях превышен уровень госпитализации с COVID-19.
ForUm

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