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Пару российских свидетелей по делу о катастрофе MH17 на Донбассе в 2014 году могут депортировать из Нидерландов. Им отказали в предоставлении убежища, поскольку они не сразу дали показания следственной группе.

Об этом сообщает De Volkskrant.

Сообщается, что семейная пара сбежала в Нидерланды и предоставила конфиденциальную информацию о катастрофе MH17, но только через два года после того, как прибыла в страну.

Нидерландская миграционная служба (IND) считает, что они должны были поделиться информацией о MH17 сразу после прибытия в Нидерланды. На этом основании им отказали в предоставлении убежища, решение подтвердил суд.

На сегодня пара нелегально проживает в Нидерландах в ожидании депортации в Россию.
ForUm

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