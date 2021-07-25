Пару российских свидетелей по делу о катастрофе MH17 на Донбассе в 2014 году могут депортировать из Нидерландов. Им отказали в предоставлении убежища, поскольку они не сразу дали показания следственной группе.
Об этом сообщает De Volkskrant.
Сообщается, что семейная пара сбежала в Нидерланды и предоставила конфиденциальную информацию о катастрофе MH17, но только через два года после того, как прибыла в страну.
Нидерландская миграционная служба (IND) считает, что они должны были поделиться информацией о MH17 сразу после прибытия в Нидерланды. На этом основании им отказали в предоставлении убежища, решение подтвердил суд.
На сегодня пара нелегально проживает в Нидерландах в ожидании депортации в Россию.
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