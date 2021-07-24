В Луганской области вблизи поселка Новоайдар автобус с пассажирами попал в ДТП. В результате аварии шесть человек пострадали.
Как сообщили в областной полиции, водитель не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в кювет.
Все шесть пассажиров, которые ехали в автобусе, получили телесные повреждения различной степени тяжести.
По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 286 УК Украины.
(Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
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