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В Луганской области вблизи поселка Новоайдар автобус с пассажирами попал в ДТП. В результате аварии шесть человек пострадали.

Как сообщили в областной полиции, водитель не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в кювет.

Все шесть пассажиров, которые ехали в автобусе, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Пострадавшим на месте происшествия медики и полицейские оказали помощь, а пятерых из них госпитализировали в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 286 УК Украины.

(Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
ForUm

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