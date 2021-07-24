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В Кривом Роге ночью произошел пожар в доме престарелых. Эвакуировали 22 человека пожилого возраста. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Информация о пожаре поступила в 03:06. Возгорание возникло в частном доме престарелых, который располагается на улице Железная Саксаганского района.

Прибыв на место спасатели установили, что пожар возник в середине хозяйственной комнаты, которая расположена на первом этаже трехэтажного дома.

На момент возникновения пожара внутри дома находился 25 человек: 22 из них - пожилого возраста (жители пансионата) и 3 человека медицинского персонала: с первого этажа вынесли на свежий воздух 14 человек (из них 5 выведено персоналом пансионата до прибытия подразделений ГСЧС); со второго этажа вынесли на свежий воздух 3 человека и 3 человека и выведено в аппаратах СИЗОД; с третьего этажа выведены в аппаратах СИЗОД 2 человека.

Пожар локализован в 03:26 и ликвидирован в 04:20. Огнем уничтожено старое домашнее имущество в хозяйственной комнате на площади 16 квадратных метров.
ForUm

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