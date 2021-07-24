Власти Хорватии и Черногории приняли решение ужесточить карантин из-за роста числа заболевших коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает Associated Press.

«Этими мерами мы надеемся предотвратить введение странами Европы ограничений на возвращение туристов из Хорватии. Я уверен, что с небольшими изменениями в нашей жизни мы сможем достичь хороших результатов в этом сезоне», — заявил министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович.

В частности, начиная с понедельника, 26 июля, в Хорватии будут запрещены собрания более 50 человек, если люди не вакцинировались. Для массовых мероприятий существует лимит в тысячу человек. Для посещения необходимы сертификаты о вакцинации.

В свою очередь, власти Черногории закроют ночные клубы и запретят дискотеки. Власти страны надеются вновь открыть клубы 2 августа, но только для вакцинированных.

За весь период пандемии в Хорватии было зарегистрировано почти 362 000 случаев заражения коронавирусом и более 8000 смертей от заболевания. В Черногории было зарегистрировано более 100 000 случаев заражения и около тысячи смертей.