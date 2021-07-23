В Токио состоялась торжественная церемония открытия ХХХІІ Олимпийских игр.

Флаг Украины несли ветераны украинской сборной: олимпийская чемпионка по стрельбе Елена Костевич и шпажист Богдан Никишин.





















































Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с одобрением Центральной избирательной комиссией РФ решения о привлечении населения временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях Украины в запланированные на сентябрь этого года выборы в Государственную думу Федерального собрания РФ путем участия в электронном голосовании.

Президент Владимир Зеленский назначил Александра Литвиненко главой Службы внешней разведки Украины вместо Валерия Кондратюка.

Американское правительство готово применять все инструменты, в том числе санкции, чтобы гарантировать, что Россия не будет использовать Nord Stream 2 в качестве оружия. Об этом заявил на брифинге в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло заявил о завершении расследования по делу об исчезновении украинского бывшего судьи Николая Чауса. По данным правоохранителей, к похищению Чауса причастны госструктуры Украины.

В пятницу, 23 июля, вступил в силу закон «О коренных народах Украины».

НАК «Нафтогаз Украины» надеется на переговоры с европейскими компаниями по бронированию мощностей газотранспортной системы Украины по итогам достигнутых договоренностей США и Германии о способствовании сохранения украинского транзитного маршрута. Об этом сообщил глава НАК Юрий Витренко по итогам визита в Вашингтон.

За сутки 22 июля 2021 в Украине зафиксировано 763 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.

В Закарпатской области на железнодорожном переезде водитель грузовика спровоцировал ДТП с пассажирским поездом № 14 Киев-Солотвино.

Международный Олимпийский комитет исправил карту Украины с отделенным Крымом, обнародованную на официальном сайте, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.