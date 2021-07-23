Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с одобрением Центральной избирательной комиссией РФ решения о привлечении населения временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях Украины в запланированные на сентябрь этого года выборы в Государственную думу Федерального собрания РФ путем участия в электронном голосовании. Соответствующее заявление распространила пресс-служба МИД.

«Такие действия российской стороны, наряду с незаконной организацией выборов в Госдуму на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь, является грубым нарушением норм и принципов международного права, Конституции и действующего законодательства Украины», - подчеркнули в ведомстве.

Организация избирательного процесса на оккупированной территории Украины и привлечение к нему местного населения, которому принудительно было навязано российское гражданство, ставит под сомнение легитимность результатов выборов.

«Последние действия РФ являются особенно циничными ввиду деградации ситуации безопасности в зоне конфликта, вызванной регулярными нарушениями режима прекращения огня со стороны российских оккупационных сил, а также дальнейшим ухудшением гуманитарного и социально-экономического положения на временно оккупированных территориях Украины», - заявляют в Киеве.

МИД призывает международное сообщество осудить этот шаг России, не признавать результаты этих выборов на временно оккупированной территории Украины, а также усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию с целью прекращения ею международно-противоправных деяний против суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также Украина требует от Российской Федерации отменить все неправомерные решения, касающиеся временно оккупированных территорий, и прекратить употреблять шаги, направленные на дальнейшую интеграцию населения временно оккупированных территорий Украины в политическое и социально-правовое пространство РФ.

Как сообщал ForUm, РФ разрешила жителям ОРДЛО голосовать онлайн на выборах в Госдуму.