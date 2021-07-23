Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло заявил о завершении расследования по делу об исчезновении украинского бывшего судьи Николая Чауса. По данным правоохранителей, к похищению Чауса причастны госструктуры Украины.

Об этом пишет Hromadske со ссылкой на местные издания Unimedia и evz.ro.

Генпрокурор отметил, что правоохранители в Молдове определили людей из спецструктур Украины, которые принимали участие в похищении бывшего судьи.

«В основном мы завершили расследование здесь, в Республике Молдова. Мы направили несколько запросов об установлении в Украине судебно-исковой просьбы и ждем ответа. Наша задача ㅡ идентифицировать людей, которые приехали из Украины и провели соответствующие операции здесь, в Молдове», ㅡ сказал генпрокурор.

Напомним, накануне Следственный комитет парламента Молдовы обратился в Верховную Раду Украины по организации встречи для обсуждения расследования исчезновения Чауса.

Адвокат экс-судьи Александр Вишневый сообщил нам, что его и других защитников Николая Чауса пригласили для участия в заседании в двустороннем межпарламентском молдавско-украинском формате, чтобы получить любую информацию по расследованию похищения Чауса правоохранительными органами Украины.

«В комиссии (парламентская комиссия в Молдове - ред.) отметили, что не имеют никакой информации по этому поводу, поскольку украинская сторона не реагирует на запросы со стороны представителей власти и правоохранительных органов Молдовы. Такая реакция, по их утверждению, препятствует установлению всех фигурантов уголовного дела. А речь идет не только об исполнителях, но и о заказчиках преступления, установлении их местонахождения», - отмечал Вишневый.

Напомним, Чаус был задержан в Молдове 28 февраля 2017 года. Он подозревается в получении 150 тысяч долларов взятки. Эти деньги нашли в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного дома.

27 октября 2017 года Интерпол объявил его в розыск.

28 ноября 2017 года Высший совет правосудия на своем заседании уволил Чауса с должности судьи Днепровского районного суда города Киева.

3 апреля стало известно, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитили судью в центре Кишинева. По данным МВД Молдовы, судью вывезли в Украину.